Hindistan'da Maocu Saldırı: 9 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Maocu Saldırı: 9 Ölü

Çatisgarh'da Maocu isyancıların saldırısında 8 güvenlik görevlisi ve şoför hayatını kaybetti.

06.01.2025 17:16
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Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancıların, güvenlik güçlerini taşıyan araca el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

India Today gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, eyaletin Bijapur bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan aracın, yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu havaya uçtuğunu açıkladı.

Yetkililer, Maocu isyancıların saldırısında 8 güvenlik gücünün ve aracı kullanan şoförün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırının, aracın bir operasyondan ana kampa dönerken yol üzerinde gerçekleştiğini belirten yetkililer, bölgeye ekip takviyesi yapıldığını ifade etti.

Çatisgarh Eyalet Başbakanı Vishnu Deo Sai, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Maocu isyancılar, 1967'den bu yana silahlı eylemler yapıyor

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapıyor.

İsyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda 1999'dan bu yana 8 bini sivil 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Hindistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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