Hindistan'da Şelalede Boğulan Aile

Güncel

YENİ DELHİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde pikniğe giden 5 kişilik aile, şelaleye kapılarak boğuldu.

Polisin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 4 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, beşinci kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Aile, Pazar günü öğleden sonra Maharaştra'nın başkenti Mumbai'nin yaklaşık 88 kilometre güneydoğusundaki Pune bölgesine bağlı Lonavala belediyesinde bulunan Bhushi Barajı'nın arka kısmındaki şelalede boğuldu.

Yetkililer suda arama yapmak üzere polis ve donanma kuvvetlerinden dalgıç talep etti.

Yerel medyada bir polis yetkilisinin, "Bu trajik bir olay. İnsanlar sayısız uyarıya rağmen Bhushi Barajı'nın yukarı kısmındaki tepelik arazide bulunan tehlikeli bölgelere girmeye devam ediyor" şeklindeki sözlerine yer verildi.