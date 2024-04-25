Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Hindistan\'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin doğusunda ve güney yarımadasının belirli bölgelerinde önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava ve şiddetli sıcak hava dalgası koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu. Hindistan Ulusal İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı Programı ise aşırı sıcaklarda bedensel faaliyet, doğrudan güneşe maruz kalma ve aşırı kalabalık risklerine dikkat çekerek, sıcağa bağlı hastalıkların azaltılması için gölge ve suya erişimin önemine vurgu yaptı. Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde güneş çarpmasına bağlı bir ölüm ve sıcaklığa bağlı 71 hastalık vakası rapor edildi.

25.04.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

1. Hindistan kapısının çeşitli görüntüleri

2. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki insanların çeşitli görüntüleri

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin doğusunda ve güney yarımadasının belirli bölgelerinde önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava ve şiddetli sıcak hava dalgası koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Hindistan Ulusal İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı Programı yayımladığı açıklamada aşırı sıcaklarda bedensel faaliyet, doğrudan güneşe maruz kalma ve aşırı kalabalık risklerine dikkat çekerek, sıcağa bağlı hastalıkların azaltılması için gölge ve suya erişimin önemine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde güneş çarpmasına bağlı bir ölüm ve sıcaklığa bağlı 71 hastalık vakası rapor edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Güneş, Hava Durumu, Doğal Afetler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
12:02 Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat’ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu Banu Parlak davasında ifade veren Engin ve Dilan Polat'ın aylık kazancı duruşmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 14:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement