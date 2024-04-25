Hindistan\'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

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ÇEKİM TARİHİ: 23 Nisan 2024

1. Hindistan kapısının çeşitli görüntüleri

2. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki insanların çeşitli görüntüleri

Hindistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin doğusunda ve güney yarımadasının belirli bölgelerinde önümüzdeki beş gün boyunca devam edecek olan sıcak hava ve şiddetli sıcak hava dalgası koşullarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Hindistan Ulusal İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığı Programı yayımladığı açıklamada aşırı sıcaklarda bedensel faaliyet, doğrudan güneşe maruz kalma ve aşırı kalabalık risklerine dikkat çekerek, sıcağa bağlı hastalıkların azaltılması için gölge ve suya erişimin önemine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinde güneş çarpmasına bağlı bir ölüm ve sıcaklığa bağlı 71 hastalık vakası rapor edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)