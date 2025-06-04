Hindistan\'da şiddetli yağışlar 44 can aldı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi. Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve ani seller yaşamı olumsuz etkiliyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

MUSON YAĞMURLARI HER YIL BU AYLARDA CAN ALIYOR

Yetkililer, şiddetli yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunmuştu. Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara neden oluyor.