Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 6 Katlı Bina Çöktü, 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde 6 katlı binanın çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, birkaç gündür şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinin Surat bölgesinde 6 katlı bina çöktü.

Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı, çok sayıda kişi de enkaz altında kaldı.

2017'de inşa edilen binada 30 dairenin bulunduğu ve büyük çoğunluğunun boş olduğu belirtiliyor.

Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.