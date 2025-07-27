Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 6 Ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde bir Hindu tapınağında izdiham çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Uttarakhand'ın Haridwar kentindeki Mansa Devi tapınağında ziyaretçiler arasında yaşanan panik, izdihama yol açtı.

Hint basınındaki haberlerde, izdihamın neden çıktığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, yüksek voltajlı elektrik kablosunun tapınak yoluna düşmesinin paniğe yol açtığı belirtiliyor.

Yetkililer, izdiham sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı kaydedildi.

Haridwar kentinde bulunan Mansa Devi tapınağı, bölgede bu dine mensup kişilerin uğrak noktalardan biri olarak biliniyor.