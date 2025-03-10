Hindistan'da Tekstil Fabrikası Çöktü

YENİ DELHİ, 10 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde bir tekstil fabrikasında yaşanan çökme nedeniyle 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Enkaz altında 2 işçinin bulunmasından endişe ediliyor.

Cumartesi günü geç saatlerinde çöken çok katlı tekstil fabrikası, Pencap eyaletinde Sihlerin kutsal kenti olan Amritsar'ın yaklaşık 154 kilometre güneydoğusundaki Ludhina bölgesinde yer alıyordu.

Görgü tanıklarının polise verdiği bilgilere göre çökme sırasında fabrikada 29 işçi bulunuyordu.

Bir polis memuru, "Bize fabrikada onarım çalışması yapılırken bir sütunun aniden çökerek tüm yapının çökmesine yol açtığı söylendi. Çökme sırasında binada bir patlama sesi de duyulmuş" dedi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çökmenin nedeninin araştırılarak ayrıntılı bir rapor hazırlanması için yerel belediye departmanı görevlendirildi.