Hindistan'da tren kazasında 2 ölü, 20 yaralı

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Hindistan'ın kuzeyinde, yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Eyalet yetkililerinden Naveen Kumar, ülkenin kuzeyindeki Assam eyaletinde bulunan Chandigarh kentinden Dibrugarh'a seyir halindeki trenin, Gonda kasabası yakınlarında raydan çıktığını ve trenin vagonlarından bazılarının devrildiğini kaydetti.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktaran Kumar, kurtarma ekiplerinin ve ambulansların olay yerine ulaştığını belirtti.

Kumar, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Televizyonda yer alan görüntülerde de raydan çıkan vagonların yanında kurtarma ekiplerini bekleyen çok sayıda yolcu görüldü.