Hindistan'da Uçak Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Acil İniş Yaptı

Hindistan\'da Uçak Acil İniş Yaptı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrindeki havalimanından kalkış yapan bir uçak, motorlarından birinin alev alması nedeniyle acil iniş yaptı. Air India Express havayolu firmasına ait olan uçak, Bengaluru'dan Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere kalkış yapmıştı. Kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın motorlarından biri alev aldı ve havalimanı yetkilileri acil iniş için uçağı yönlendirdi. Yangın söndürülerek uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat yara almadan tahliye edildi.

19.05.2024 14:47
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrindeki havalimanından kalkış yapan uçak, motorlarından birinin alev alması nedeniyle acil iniş yaptı.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Air India Express havayolu firmasına ait uçak, Bengaluru'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'ndan Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere kalkış yaptı.

Kalkıştan dakikalar sonra uçağın motorlarından birinin alev aldığı tespit edildi.

Havalimanını işleten firmanın yetkilileri, yaptıkları açıklamada, uçağın kalkış yaptığı havalimanına acil iniş için yönlendirildiğini aktardı.

Acil iniş yapan uçaktaki yangın söndürülürken, uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat yara almadan tahliye edildi.

Kaynak: AA

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