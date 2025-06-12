Hindistan'da Uçak Kazası: 204 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Kazası: 204 Ölü

Hindistan\'da Uçak Kazası: 204 Ölü
12.06.2025 17:33
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Gucerat'ta 242 kişiyi taşıyan uçak, kalkıştan 5 dakika sonra düştü. 204 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Gucerat eyaletinde havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşmesi, dünyada son dönemde meydana gelen benzer kazaları gündeme getirdi.

Eyaletin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra düştü.

Air India şirketi, "Boeing 787-8 Dreamliner" modelindeki uçakta 242 yolcu ve mürettebat bulunduğunu açıkladı.

India Today'in haberine göre, Ahmedabad Polis Komiseri G.S. Malik, 41 kişinin yaralandığı kazada 204 kişinin öldüğünü doğruladı. Ölen ve yaralananların uçaktaki kişilerden mi, yerleşim yerindekilerden mi olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaza, son 1 yılda dünya genelinde meydana gelen ve birçok kişinin can kaybıyla sonuçlanan benzer kazalarını akıllara getirdi.

Ocak ayında aynı gün iki büyük uçak kazası yaşandı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında 29 Ocak'ta 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan American Airlines'a ait yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopter çarpıştı. Nehre düşen hava araçlarından kurtulan olmadı.

Aynı gün Güney Sudan'da ise "Beechcraft 1900D" tipi uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 21 kişiden 20'si hayatını kaybetti.

Öte yandan 17 Mart'ta Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 18 kişiyi taşıyan küçük bir uçak denize düştü. Roatan adasından Trujillo kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın enkazında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde "Cessna 550" tipi küçük bir uçağın 22 Mayıs'ta yerleşim yerine düşmesi sonucunda da 6 kişi hayatını kaybetti.

2024'ün son yarısında büyük kazalar meydana geldi

Azerbaycan Havayolları'nın (AZAL) Bakü- Grozni seferini yapan uçak 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'i hayatını kaybetti. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladı.

Bu kazadan birkaç gün sonra 29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, "Boeing 737-800" model uçağın iniş takımları, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na iniş esnasında açılmadı. Uçağın piste indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpması, 179 kişinin can kaybına neden olurken olay, Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi olarak tarihe geçti.

Brezilya'nın Cascavel kentinden Guarolhus'a giden yolcu uçağı, 9 Ağustos 2024'te Sao Paulo eyaletinin kuzeyindeki Vinhedo şehrindeki bir yerleşim yerine düştü. Kazada 58'i yolcu ve 4'ü mürettebat olmak üzere 62 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda 24 Temmuz 2024'te 19 kişiyi taşıyan bir uçak, kalkışı sırasında kayarak kaza yaptı. Pilotun yaralı kurtulduğu uçakta 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Air India kazasındaki uçağın modeli tartışılıyor

Boeing tarafından 2011'de hizmete sunulan "Boeing 787-8 Dreamliner" modeli, Air India'nın dışında diğer birçok havayolu şirketi tarafından da uzun rotalı uçuşlarda sıklıkla tercih ediliyor. Modelin aktif olarak kullanımda binden fazla uçağı bulunuyor.

Hindistan'daki uçak kazası "Boeing 787-8 Dreamliner" modelinin ölümle sonuçlanan ilk kazası olarak kayıtlara geçti. Öte yandan modelle ilgili güvenlik endişeleri tekrar gündeme geldi.

Daha önce teknik aksaklıklar nedeniyle sık sık gündeme gelen Boeing hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

"Boeing 787-8 Dreamliner" modeli daha önce de gündeme gelmişti

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Boeing şirketinde 10 yılı aşkın süre mühendis olarak çalışan Sam Salehpour, nisan ayında "Boeing 787-8 Dreamliner" modelin ciddi teknik sorunları olduğunu iddia etmişti.

Bu modelin parçalarının hatalı birleştirildiğini öne süren Salehpour, Boeing şirketinin imalat sürecinde aldığı risklerin, uçaklar kullanıldıkça büyük sorunlara yol açacağını, uçakların uçuş esnasında ayrışabileceğini savunmuştu.

Boeing şirketi bu iddiaları reddederken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Uçak Kazası: 204 Ölü - Son Dakika

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