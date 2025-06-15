Hindistan'da şiddetli yağışların etkili olduğu Uttar Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışların etkili olduğu eyaletin bazı bölgelerinde yıldırımlar düştüğünü belirtti.
Yetkililer, bu bölgelerden Prayagraj'da 4, Sambhal'da 1, Bijnor'da 2, Gorakhpur'da 2 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Yıldırım Düşmesi: 9 Ölü - Son Dakika
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