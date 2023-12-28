- Hindistan'da yoğun sis: 110 uçuş ertelendi

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda 110 uçuş ertelendi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başkent Delhi ve çevresinde hava kirliliği nedeniyle görülen yoğun sis ulaşımı aksattı. Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda görüş mesafesi neredeyse sıfıra düştü. Havalimanında 110 uçuş ertelenirken, Delhi varışlı 25 tren seferinde de gecikmeler yaşandı.

Zincirleme kaza: 1 ölü

Agra- Lucknow Otoyolu'nda ise yoğun sis nedeniyle 6 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Hindistan Meteoroloji Dairesi Pencap, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan ve Madhya Pradesh dahil olmak üzere ülkenin kuzeybatı ve orta kesiminde yoğun sisin etkili olacağı yönünde uyarıda bulundu.