Hindistan'da Yolcu Uçağı Düştü

YENİ Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanı yakınlarında düşen yolcu uçağının 244 kişiyi taşıdığını açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdürü Kidwai, Ahmedabad kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick Havalimanına gitmek üzere havalanan ancak kısa süre sonra meydana gelen uçak kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kidwai, uçakta 232 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgeye gönderildiğini bildirdi.