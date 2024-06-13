Hindistan'daki Kaldi Ormanlarında Devam Eden Yangın Vahşi Yaşama Zarar Verdi

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Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Kaldi ormanlarında 3 gündür devam eden yangın, vahşi yaşama ve bitki örtüsüne ciddi zarar verdi.

Hint haber ajansı Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Kaldi ormanlarında 11 Haziran'da başlayan yangın henüz söndürülemedi.

Kontrolsüz şekilde yayılan yangın yol kenarlarına kadar ulaşırken ormandaki vahşi yaşam ve bitki örtüsü ciddi zarar gördü. Söndürülemeyen yangın, milyonlarca rupi değerindeki orman kaynağını yok etti.

Kaldi ormanları, tavus kuşu popülasyonunun önemi bir kısmına da ev sahipliği yapıyor.

Yangına müdahalenin gecikmesi sebebiyle "Orman Departmanı ile Yangın ve Acil Durum Departmanı" ihmalkarlıkla suçlandı.

Bölgede faaliyet gösteren Gordi Kalkınma Konseyi Başkanı Arti Şarma, Kaldi ormanlarındaki yangınla mücadele için yönetime harekete geçme çağrısında bulundu. Şarma, çok sayıda tavus kuşu ve vahşi hayvanın ormanda yaşadığına işaret ederek, durumun aciliyetini vurguladı.