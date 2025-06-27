Hindistan'dan Çin'e 4 Maddelik Plan

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha iyi hale gelmesi ve sınır problemlerinin azaltılması için 4 maddelik plan önerisinde bulundu.

India Today'in ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bakan Singh, Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı marjında görüştüğü Çinli mevkidaşı Dong'a 4 maddelik plan önerdi.

Singh'in Dong'a teklif ettiği 4 maddelik planda gerilimi azaltmaya yönelik çabaların sürdürülmesi ile sınırların belirlenmesi ve çizilmesi hedefine ulaşmak için çabaların hızlandırılması yer aldı.

Planda ayrıca özel temsilci düzeyindeki mekanizmanın, farklılıkları yönetmek ve ilişkileri iyileştirmek için yeni süreçler hazırlamak amacıyla kullanılması ve 2024'teki görüşmelerin ardından alınan kararlara bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Singh, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İkili ilişkilerle ilgili konularda yapıcı ve ileriye dönük görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki "olumlu ivmenin" sürdürülmesi gerektiğini belirten Singh, "İkili ilişkilere yeni karmaşıklıklar eklemekten kaçınmak, her iki tarafın da görevidir." değerlendirmesinde bulundu.