Hindistan'dan Kanada'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Hindistan'dan Kanada'ya Sert Tepki

Hindistan, Nijjar'ın öldürülmesi ile ilgili Kanada'nın ithamlarını reddetti ve diplomatlarını geri çekti.

14.10.2024 21:46
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Hindistan, Kanada'nın ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında Hint diplomatları "ilgili kişiler" olarak nitelendirmesinin ardından "akıl almaz ithamları şiddetle reddettiğini" bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Kanada'nın Nijjar'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Kanada'nın Nijjar'ın öldürülmesine dair yürüttüğü soruşturmada dün Hindistan'ın Kanada'daki diplomatik temsilcilerinin "ilgili kişiler" olarak nitelendirildiği bir "diplomatik bildirim" alındığı aktarılan açıklamada, "Hindistan hükümeti bu akıl almaz ithamları şiddetle reddetmekte ve bunları (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau hükümetinin oy bankası siyaseti etrafında şekillenen siyasi gündemine atfetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trudeau'nun, Eylül 2023'te "bazı iddialarda" bulunmasından bu yana Yeni Delhi'nin birçok talebine rağmen Kanada'nın "en ufak bir kanıt" paylaşmadığı aktarıldı.

Bir "soruşturma bahanesiyle" Hindistan'ı "siyasi kazançlar için karalamaya yönelik kasıtlı strateji" izlendiği savunulan açıklamada, Trudeau'nun "Hindistan'a karşı düşmanlığının uzun zamandır bilindiği" ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Kanada hükümetinin Hint diplomatlara karşı "iddialar uydurmaya" yönelik bu son çabalarına karşılık "daha ileri adımlar atma hakkını" saklı tuttuğu belirtildi.

Hindistan, Kanada'da "hedef alınan" diplomatlarını geri çekeceğini duyurdu

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan bir diğer yazılı açıklamada, Kanada'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Kanada'daki diplomatlarının asılsız şekilde hedef alınmasının kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Trudeau hükümetinin eylemlerinin, Hint diplomatların güvenliğini tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, "Mevcut Kanada hükümetinin onların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığına inancımız kalmamıştır. Bu nedenle Hindistan, hedef alınan diplomat ve yetkilileri geri çekme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.

Kanada ve Hindistan, 6'şar diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

İsminin açıklanmasını istemeyen Kanada hükümetinden üst düzey bir yetkili konu hakkında Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Yetkili, Kanada polisinin, "Hindistan hükümetiyle bağlantılı şiddet içeren suç faaliyetlerinin devam ettiğine dair kanıtları" ortaya çıkarmasının ardından Kanada'nın 6 Hint diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını belirtti.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yeni yazılı açıklamada, Yeni Delhi'deki 6 Kanadalı diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Sınır dışı edilecek 6 diplomatın da isimlerine yer verilen açıklamada, Kanadalı diplomatlardan 19 Ekim yerel saatle 23.59'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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