Hindistan'dan Kanada'ya Sert Yanıt

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Hindistan, Kanada'nın ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmasında Hint diplomatlarını "ilgili kişiler" olarak nitelendirmesinin ardından "akıl almaz ithamları şiddetle reddettiğini" bildirdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Kanada'nın Nijjar'ın öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Kanada'nın Nijjar'ın öldürülmesine dair yürüttüğü soruşturmada dün Hindistan'ın Kanada'daki diplomatik temsilcilerinin "ilgili kişiler" olarak nitelendirildiği bir "diplomatik bildirim" alındığı aktarılan açıklamada, "Hindistan hükümeti bu akıl almaz ithamları şiddetle reddetmekte ve bunları (Kanada Başbakanı Justin) Trudeau hükümetinin oy bankası siyaseti etrafında şekillenen siyasi gündemine atfetmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Trudeau'nun, Eylül 2023'te "bazı iddialarda" bulunmasından bu yana Yeni Delhi'nin bir çok talebine rağmen Kanada'nın "en ufak bir kanıt" paylaşmadığı vurgulandı.

Bir "soruşturma bahanesiyle" Hindistan'ı "siyasi kazançlar için karalamaya yönelik kasıtlı bir strateji" izlendiği savunulan açıklamada, Trudeau'nun "Hindistan'a karşı düşmanlığının uzun zamandır bilindiği" ifade edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Kanada hükümetinin Hintli diplomatlara karşı "iddialar uydurmaya" yönelik bu son çabalarına karşılık "daha ileri adımlar atma hakkını" saklı tuttuğu bildirildi.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.