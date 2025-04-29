Hindistan'dan Keşmir'deki Terör Saldırısına Sert Yanıt

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'deki terör saldırısına yanıtın biçimi ve zamanlaması için "tam operasyonel özgürlüğe sahip olduklarını" bildirdi.

The Hindu gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Savunma Bakanı Rajnath Singh, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval dahil üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Görüşmede Modi, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde geçen haftaki terör saldırısına karşılık verilmesi konusuna değindi.

Modi, terör saldırısına yanıtın biçimi, hedefleri ve zamanlaması konusunda karar vermek için "tam bir operasyonel özgürlüğe sahip olduklarını" belirtti.

Bölgede terörizme karşı "ezici bir darbe indirmek için ulusal kararlılığa" sahip olduklarını kaydeden Modi, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin "profesyonel kapasitesine yönelik tam güvenini" dile getirdi.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.