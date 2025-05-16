Hindistan'dan Pakistan'a Misilleme Operasyonu Devam Ediyor

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Cammu Keşmir'deki terör saldırısına misilleme gerekçesiyle Pakistan'a karşı başlatılan Sindoor Operasyonu'na ilişkin, "Henüz sona ermedi; bu, sadece fragmandı." dedi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Singh, Gujarat eyaletindeki Bhuj Rudra Mata Hava Kuvvetleri Üssü'nü ziyareti sırasında basına açıklamalarda bulundu.

Pakistan'a karşı başlatılan askeri operasyonun sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını belirten Singh, "Sindoor Operasyonu henüz sona ermedi; bu, sadece fragmandı." ifadesini kullandı.

Singh, Pakistan'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini vurguladı.

Operasyon kapsamında Pakistan'ın altyapısına "önemli ölçüde" zarar verildiğini öne süren Singh, Pakistan'ın hava üslerinin çoğunun yok edildiğini iddia etti.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğe göre "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Öte yandan iki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.