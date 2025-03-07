Hindistan'dan Rus T-72 Anlaşması

Hindistan Savunma Bakanlığı, Rus yapımı T-72 tanklara motor tedariki için Rusya devlet savunma sanayi ihracat şirketi Rosoboronexport ile 248 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rosoboronexport'un anlaşma kapsamında Hint hükümeti tarafından işletilen savunma sanayi şirketi "Armoured Vehicles Nigam Limited" şirketine teknoloji transferi yapacağı belirtildi.

Açıklamada, 780 beygirlik motorlarla donatılmış T-72 tanklarının Hint ordusunun tank filosundaki "temel dayanak" olduğu, 248 milyon dolarlık bu anlaşmayla Rosoboronexport'un bu tanklara 1000 beygirlik motorlar tedarik edeceği bildirildi.

Böylece Hint ordusunun savaş alanındaki hareket kabiliyeti ve saldırı kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Rosoboronexport'un genel müdürü Aleksandr Miheyev, 7 Şubat'ta savunma sanayi ürünlerinin Hindistan'a ihracat hacminin 80 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti.