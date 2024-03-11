Hindistan, EFTA ülkeleriyle ticaret anlaşması imzaladı

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YENİ DELHİ, 11 Mart (Xinhua) -- Hindistan Pazar günü İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleriyle bir ticaret anlaşması imzaladı.

Federal Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu anlaşma, EFTA ülkelerinin önümüzdeki 15 yıl içinde Hindistan'a 100 milyar ABD doları tutarında yatırım yapmasını ve bu yatırımlar yoluyla Hindistan'da 1 milyon doğrudan istihdam yaratılmasını kolaylaştırmayı öngörüyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi anlaşmanın "açık, adil, eşitlikçi ticaretin yanı sıra gençler için büyüme ve istihdam yaratmaya yönelik ortak kararlılığı simgelediğini" söyledi.

Açıklamada, EFTA ülkeleri arasında yer alan İsviçre'nin Hindistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğu ve onu Norveç'in izlediği belirtildi.