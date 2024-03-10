Hindistan ile EFTA Arasında 100 Milyar Dolarlık Ticaret Anlaşması İmzalandı

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YENİ Hindistan ile İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç'ten oluşan Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) arasında 100 milyar dolar yatırım öngören ticaret anlaşması imzalandı.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, X hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan-EFTA ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının, bu ülkelerle gelişen ortaklıklarında tarihi dönüm noktası olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında 15 yıl içerisinde EFTA ülkeleri İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç'ten Hindistan'a 100 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü kaydeden Goyal, anlaşmanın 1 milyon Hindistanlının istihdamı, teknolojik işbirliği, endüstriyel ihracatta artış, ülkenin tarım ve işlenmiş gıda ihracatını artırmak için tarife imtiyazları içerdiğini aktardı.

???????Goyal, başkent Yeni Delhi'deki imza töreninde yaptığı konuşmada, anlaşmanın 15 yıllık sıkı çalışma ve çabanın sonucu olduğunu dile getirdi.

EFTA'dan yapılan açıklamada da anlaşmanın her iki tarafa daha iyi entegre olmuş ve dirençli arz zinciri, yeni iş olanakları gibi kayda değer ekonomik yarar, daha büyük ticaret hacmi ve istihdam olanakları sağlayacağı vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise yayımladığı mesajda, anlaşmanın, Hindistan'ın "açık, adil ve eşitlikçi ticarete bağlılığını simgelediğini" kaydetti.

Modi, "10 Mart, Hindistan ile EFTA ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.