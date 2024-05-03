Hindistan'ın Kerala eyaletinde sıcak hava dalgası nedeniyle eğitime ara verildi

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YENİ DELHİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyalet yönetimi, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle 6 Mayıs'a kadar eğitime ara verme kararı aldı.

Eyalet yönetimi Perşembe günü yaptığı açıklamada, halka güneş ışınlarından korunmalarını tavsiye ederken, yangın riskini takip etmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgasının Alappuzha, Palakkad, Thrissur ve Kozhikode bölgelerinde Cuma gününe kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Bu dört bölgede sarı alarm verildi.

Palakkad bölgesinde maksimum sıcaklığın 40 santigrat dereceye, Kollam, Thrissur ve Kozhikode bölgelerinde ise 39 santigrat dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bu hafta başında Kerala'da devam eden sıcak hava dalgası nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.