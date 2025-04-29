Hindistan'ın Suçlamalarına Cevap

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki saldırının üstünden 7 gün geçmesine rağmen Yeni Delhi yönetiminin "Pakistan'a yönelik temelsiz suçlamalarına ilişkin bir parça bile kanıt" sunmadığını söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre, ISPR Genel Müdürü Korgeneral Chaudhry, 22 Nisan'da Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Korgeneral Chaudhry, 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üstünden 7 gün geçmesine rağmen Hindistan'ın "Pakistan'a yönelik temelsiz suçlamalarına ilişkin bir parça bile kanıt" sunmadığını ifade etti.

Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'da bir "terör ağı işlettiğini" iddia ederek, bu ağ aracılığıyla teröristlere malzeme sağlandığını ve askeri hedeflerin yanı sıra sivillerin de hedef alındığını dile getirdi.

Hindistan tarafından eğitildiği ve desteklendiğini iddia ettiği "Pakistan vatandaşı bir teröristi" 25 Nisan'da tutukladıklarını aktaran Chaudhry, teröristin üstünden bir el yapımı patlayıcı, iki cep telefonu ve 70 bin rupi ele geçirildiğini kaydetti.

Tutuklanan kişinin, Hindistan ordusuna mensup Subedar Sukvinder adlı bir astsubay tarafından el yapımı patlayıcıyı bir noktadan almakla görevlendirildiğini öne süren Chaudhry, bunun "Hindistan'ın Pakistan'da terör faaliyetlerini sürdürdüğünün göstergesi" olduğunu söyledi.

Chaudhry, konuyla ilgili adli soruşturma yaptıkları bilgisini vererek, Sukvinder dışında Hindistan ordusunun 3 mensubunun olaya dahli olduğunu dile getirdi.

Hindistan tarafından eğitildiğini öne sürdüğü teröristin el yapımı patlayıcılarla 4 saldırı düzenlediğini belirten Chaudhry, bahsettiği terör faaliyetlerinin Hindistan'ın istihbarat servisi tarafından değil, ordusu tarafından desteklendiğini kaydetti.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.