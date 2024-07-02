Hindistan'da ayin izdihamında ölü sayısı 87'ye çıktı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. İzdihamın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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2.07.2024 18:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da ayin izdihamında ölü sayısı 87'ye çıktı - Son Dakika
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