Hindistan, IWT'yi Askıya Aldı - Son Dakika
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Hindistan, IWT'yi Askıya Aldı

Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan'la IWT'yi askıya aldı.

24.04.2025 16:55
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Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması"nı (IWT) askıya alması üzerine anlaşmanın detayları yeniden gündeme geldi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da düzenlediği terör saldırısında 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek başkent Yeni Delhi'ye dönmüş ve kabinesiyle bir araya gelmişti

Başbakan Modi liderliğindeki Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarının ortaya çıkarılması çabaları ile yeni önlemler ele alınmıştı.

Yeni önlemler doğrultusunda Hindistan ile Pakistan arasında 1960 yılında Dünya Bankası garantörlüğünde karşılıklı imzalanan IWT askıya alınmıştı.

AA muhabiri, İndus Nehri'nin durumu ile bu yıl 65. yılını dolduracak anlaşmanın detaylarını derledi.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nden doğan İndus Nehri, kuzeybatı istikametinde Hindistan'ın Ladakh ve Cammu Keşmir bölgelerini aşıp Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir, Gilgit Baltistan, Pencap ve Sindh eyaletlerini geçerek Karaçi yakınlarından Arap Denizi'ne dökülüyor.

Nehir sisteminin yüzde 47'si Pakistan, yüzde 37'si Hindistan ile bölünürken geriye kalan küçük kısımlar, Afganistan'ın doğusu ve Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alıyor.

Yıllık ortalama 208 milyar metreküple dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan İndus'un su kapasitesi, Fırat ve Dicle nehirlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık 2,2 katı durumunda. Pakistan'da gıda üretiminin yüzde 90'ına su sağlayan İndus Nehri sistemi, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 25'ine katkıda bulunuyor.

Garantör, Dünya Bankası

İndus Suları Anlaşması, Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde Eylül 1960'ta imzalanmıştı. Dünya Bankasının yaklaşık 10 yıl süren aracılığının ardından anlaşma, Hindistan'ın ilk Başbakanı Cevahirlal Nehru ve Pakistan eski Cumhurbaşkanı General Eyüb Han tarafından imza altına alınmıştı.

İki ülkenin İndus Nehri sisteminin sularının kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülüklerini belirleyen anlaşma, İndus Havzası'nın doğusu ve batısındaki 6 nehri iki ülke arasında paylaştırdı.

Anlaşmaya göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a; Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü Pakistan'a verilmişti. Hindistan'a verilen nehirler, İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

İhtilafların son durumu

Hindistan ve Pakistan'dan temsilcilerden oluşan ikili "Daimi İndus Komisyonu", olası yeni işbirlikleri ya da muhtemel ihtilafların çözümü için mekanizma sağlıyor.

Bu mekanizmaya göre, iki tarafın her yıl en az bir kez, dönüşümlü olarak Hindistan ve Pakistan'da bir araya gelmesi gerekiyor. Ancak İndus Suları Anlaşması merkezli, iki taraf arasında anlaşmazlıklar bulunuyor.

Hindistan'ın Chenab ve Jhelum nehirleri üzerinde Ratle ve Kişanganga hidroelektrik santrali projelerinin tasarımlarının, IWT düzenlemelerini ihlal ettiği tartışılıyor.

İslamabad, inşası planlanan hidroelektrik santrallerinin tarımsal su akışını keseceğini savunurken Hindistan projelerinin anlaşmanın şartlarına uyduğu konusunda ısrar ediyor.

Pakistan sorunun çözümü için konuyu Lahey merkezli Daimi Tahkim Mahkemesine götürdü ancak Hindistan, tahkim mahkemesinin yargı yetkisini reddetti.

Yeni Delhi geçen yıl anlaşmanın resmen gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini talep etse de İslamabad anlaşmanın tamamen uygulanmasına bağlı olduğunu bildiriyor.

Baraj projeleri

Pakistan, üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak 2019'da Dünya Bankasına şikayette bulunmuştu. Anlaşmanın garantörü Dünya Bankasının iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Söz konusu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı. Ratle Barajı'nın da 2026'da açılması planlanıyor. Hindistan, baraj projelerinin anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunduğu ifade ediliyor. Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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