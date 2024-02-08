Hindistan, Myanmar-Hindistan sınırındaki hareket serbestisini askıya almayı çağırıyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, fesih süreci devam eden ve Myanmar-Hindistan sınırında iki ülkenin vatandaşlarına hareket serbestisi sağlayan anlaşmanın derhal askıya alınması için çağrıda bulundu.
ANI'nin haberine göre, konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Şah, Hindistan Dışişleri Bakanlığının fesih işlemlerini sürdürdüğü Myanmar ve Hindistan arasındaki hareket serbestisinin derhal askıya alınması gerektiğini savundu.
Şah, sınır güvenliğinin sağlanması için tel örgüyle çevrilecek 1643 kilometre uzunluğundaki Myanmar-Hindistan sınırında ayrıca, devriye için araç yolu inşa edileceğini ve gözetleme sistemlerinin kurulacağını duyurdu.
Bu doğrultuda ilk adımda Hindistan'ın Manipur eyaletinin Myanmar sınırının yaklaşık 20 kilometresinin tel örgüyle çevrilmesi için resmi onayların alındığını belirten Şah, çalışmaların kısa sürede başlayacağını kaydetti.
Şah, Myanmar'daki iç karışıklıklara işaret ederek Hindistan'ın sınırdaki düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında önlemler aldığını vurguladı.
Söz konusu hareket serbestisi, Myanmar-Hindistan sınır hattının 16 kilometre yakınında yaşayan iki ülkenin vatandaşlarına vizesiz sınırı geçme hakkı tanıyordu.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
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