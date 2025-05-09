The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan- İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.
Burada konuşan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı. Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.
Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.
Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.
Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son Dakika › Güncel › Hindistan: Pakistan'a Sert Yanıt - Son Dakika
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