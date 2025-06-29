Hindistan, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü terör saldırısını planladıklarına ilişkin suçlamayı şiddetle reddetti.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinin (ISPR) Hayber Pahtunhva eyaletinde 13 askerin öldüğü bombalı saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmasının ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pakistan ordusunun, saldırı nedeniyle Hindistan'ı suçlama çabalarının" şiddetle reddedildiği bildirildi.
Pakistan'daki saldırı
Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.
ISPR'den yapılan açıklamada saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunulmuştu.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan, Pakistan'ın Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?