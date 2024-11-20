Hindistan ve Çin'den İş Birliği Mesajı - Son Dakika
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Hindistan ve Çin'den İş Birliği Mesajı

Hindistan ve Çin savunma bakanları, iş birliği ve barış vurgusu yaparak görüşme gerçekleştirdi.

20.11.2024 20:18
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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Çin Savunma Bakanı Dong Cün ile iki ülkenin ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmesinin ardından yaptıkları ilk görüşmede "çatışma yerine iş birliğine" odaklanma mesajı verdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Singh ve Dong, Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı (ADMM) marjında bir araya geldi.

Singh, ülkesinin Çin ile dostane ilişkilerinin, küresel barış ve refaha olumlu etkileri olacağını ve ilişkilerinde "çatışma yerine iş birliğine" odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Çin ile sınır hattında 2020'de yaşanan gerginlikten ders alınması, gelecekte bunun önlenmesi ve barışın korunması gerektiğini kaydeden Singh, gerilimin azaltılmasıyla iki ülke arasında güvenin inşa edilmesine istekli olduklarını dile getirdi.

Singh ve Dong, iki ülke arasında güven ve anlayışın inşası için yol haritasının çizilmesi konusunda mutabık kaldı.

Bu görüşme, iki ülkenin ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmesinin ardından savunma bakanlarının yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

Çin ve Hindistan, 22 Ekim'de iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İki ülke askerleri ihtilaflı hudut noktalarından karşılıklı olarak geri çekilme sürecini 30 Ekim'de tamamlamıştı.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat 2024'te Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Çin'den İş Birliği Mesajı - Son Dakika

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