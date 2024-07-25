Hindistan ve Çin, sınır anlaşmazlığını ele aldı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile sınır anlaşmazlığı konusunu ele aldı.

Jaishankar, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Vang ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Laos'ta bir araya geldiğini duyurdu.

Vang ile sınır sorunlarının ele alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirten Jaishankar, "Fiili Kontrol Hattına" ve taraflar arasında önceden imzalanmış sınır anlaşmalara uyulması çağrısı yaptı.

Sınırdaki durumun ikili ilişkilere de yansıyacağını belirten Jaishankar, "İlişkilerimizi istikrara kavuşturmak her iki tarafın da çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Jaishankar, sınır sorunların çözüm odaklı ve en acil şekilde ele alınması konusunda çağrıda bulundu.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemedi. Bu nedenle sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor. Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.