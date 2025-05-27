Çaldığı otomobilin yakıtı bitince çalışır durumdaki başka otomobili çaldı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden bir otomobili çalıp kaçan Batuhan T., bir büfeden de hırsızlık yaptı.

YAKITI BİTİNCE ÇALIŞIR DURUMDAKİ BAŞKA BİR OTOMOBİLİ ÇALDI

Şüpheli daha sonra çaldığı otomobille Aksaray'a geldi. Batuhan T.'nin çaldığı otomobilin yakıtı bitince, G.Y.'nin ATM'den para çekerken çalışır durumda bıraktığı otomobilini çalıp kaçtı. G.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇMAYA BAŞLADI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler sorgulamasında 26 yaşındaki Batuhan T.'nin 3 farklı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Çaldığı otomobille şehir merkezinde dolaşan Batuhan T., polisleri görünce otomobili bırakıp kaçmaya başladı.

20 DAKİKALIK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Şüpheli, polis ekiplerinin 20 dakikalık kovalamacası sonucu Minarecik Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.