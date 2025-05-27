Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden bir otomobili çalıp kaçan Batuhan T., bir büfeden de hırsızlık yaptı.
Şüpheli daha sonra çaldığı otomobille Aksaray'a geldi. Batuhan T.'nin çaldığı otomobilin yakıtı bitince, G.Y.'nin ATM'den para çekerken çalışır durumda bıraktığı otomobilini çalıp kaçtı. G.Y. durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler sorgulamasında 26 yaşındaki Batuhan T.'nin 3 farklı hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Çaldığı otomobille şehir merkezinde dolaşan Batuhan T., polisleri görünce otomobili bırakıp kaçmaya başladı.
Şüpheli, polis ekiplerinin 20 dakikalık kovalamacası sonucu Minarecik Mahallesi'nde yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çaldığı otomobilin yakıtı bitince çalışır durumdaki başka otomobili çaldı - Son Dakika
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