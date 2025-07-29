Hırsızlık Çetesi Çökertildi

ANKARA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 22 farklı hırsızlık olayına karışan 10 kişilik çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, inşaat alanları, iş yerleri ve elektrik trafolarından malzeme ve kablo çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 19 farklı adreste yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve 50 fişek ele geçirildi.

KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerin hırsızlık yapacakları adreslerde önceden keşif yaptığı, tanınmamak için kar maskesi taktıkları ve yakalanmamak için kullandıkları araçların plakalarını söktükleri belirtildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri önceden anlaştıkları satıcılara teslim etmek için kent merkezinden uzak yerleri tercih ettikleri de belirlendi. 22 farklı olaya karışan çetenin toplam 21 milyon lira zarara neden oldukları tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA,