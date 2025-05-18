Hırsızlık Şebekesi Kırıkkale'de Yakalandı

Sivas'ta hırsızlıktan 111 ve 50 suç kaydı bulunan 2 hükümlü, Kırıkkale'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, olayı, hırsızlık suçundan 111 kaydı ve 173 yıl 515 ay 225 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ile aynı suçtan 50 kaydı ve 29 yıl 227 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü'nün gerçekleştirdiğini ve kentten ayrıldığını tespit etti.

Kaçanların ikametlerini belirleyen ekipler, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.