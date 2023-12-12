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Hırvatistan Başbakanı, Ekonomi Bakanı ve Danışmanını görevden aldı - Son Dakika
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Hırvatistan Başbakanı, Ekonomi Bakanı ve Danışmanını görevden aldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ekonomi Bakanı Davor Filipovic ve Ekonomi Bakan Danışmanı Jurica Lovrincevic'i görevden aldığını açıkladı. Plenkovic, Ekonomi Bakan Danışmanı Lovrincevic'in yerel bir televizyon ile usulsüzlük anlaşmasını ortaya çıkarması üzerine aldığı kararı gerekçelendirdi.

Hırvatistan Başbakanı, Ekonomi Bakanı ve Danışmanını görevden aldı
12.12.2023 - 21:13,
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ekonomi Bakanı Davor Filipovic ve Ekonomi Bakan Danışmanı Jurica Lovrincevic'i görevden aldığını açıkladı.

???????Plenkovic, ülkede haftalık yayımlanan "Nacional" isimli derginin Ekonomi Bakan Danışmanı Lovrincevic'in yerel bir Zagreb televizyonu ile usulsüzlük anlaşmasını ortaya çıkarması üzerine Ekonomi Bakanı Filipovic ve Lovrincevic'i görevden aldı.

Başkent Zagreb'deki basın toplantısında konuşan Plenkovic, "Verdiğim kararın nedeni medyada gördüğümüz söylemlerdir. Eski bakan danışmanı ile bir gazeteci arasında geçen yazışmalar hükümette büyük şaşkınlığa neden oldu." dedi.

Bu yaşananların muhalefete hükümeti kötü göstermek için bir olanak sağladığına işaret eden Plenkovic, "Böyle olayların yaşanmasına izin veren bakana da artık güvenim kalmadı. Yeni isim için görüşmelere en yakın zamanda başlayacağız." diye konuştu.

"Nacional" isimli dergi, Lovrincevic'in, Mreza TV isimli bir yerel televizyona devlete ait şirket ve kuruluşların reklam panolarını kiralamayı teklif ettiğine ve tutarın yarısının hesabına yatırılması yönünde talepte bulunduğuna dair yazı yayımlamıştı. Dergi, Lovrincevic ile bir gazeteci arasında geçen yazışmayı da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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