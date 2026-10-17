Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Vang Yi ile 2027'deki 35. yıl dönümünü ele aldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi başkent Zagreb'de kabul etti.

Hırvatistan Hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Plenkovic, Zagreb'e resmi ziyarette bulunan Vang ile hükümet binası Banski Dvori'de bir araya geldi.

Görüşmede, 2027'de diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutlayacak iki ülke arasındaki "çok iyi ve dostane" ilişkilerden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plenkovic'in ikili işbirliğini ve ortaklık ilişkilerini daha da güçlendirmek istediği vurgulanırken, görüşmede güncel uluslararası ve bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi.

Ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesinin görüşüldüğü toplantıda Plenkovic, Hırvat ve Çinli şirketler arasındaki bağların artırılmasının ve Hırvat şirketlerinin Çin pazarında daha fazla yer almasının önemine dikkati çekti.

Plenkovic ile Vang, Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki ilişkileri ele aldı, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.