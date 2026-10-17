Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Çin'in barışçıl kalkınmasını tehdit görmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Çin'in barışçıl kalkınmasını tehdit görmüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Çin\'in barışçıl kalkınmasını tehdit görmüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Zagreb'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde Çin'in barışçıl kalkınmasının tehdit oluşturmadığını söyledi. Milanovic, tek Çin politikasına bağlı olduklarını ve diyalogla karşılıklı güvenin artırılması gerektiğini belirtti.

ZAGREB, 17 Ekim (Xinhua) -- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin ile her düzeyde etkileşimleri güçlendirmek ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Milanovic cuma günkü görüşmede, Çin'in barışçıl kalkınmasının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirterek, tüm tarafların Çin'in kalkınmasına nesnel ve rasyonel bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti. Her ülkenin kendine özgü sistemi ve ilkeleri olduğunu kaydeden Milanovic, tüm ülkelerin birbirlerinin kalkınma yollarına ve yaşam tarzlarına saygı göstermesi, diyalog ve iletişim yoluyla karşılıklı anlayış ve güveni artırması gerektiğini dile getirdi.

Hırvatistan ve Çin'in uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere sahip olduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde önemli sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Milanovic, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve her düzeyde temasları güçlendirerek karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'in dış politikasını uzun süredir yakından takip ettiğini kaydeden Milanovic, Çin'in dış politikadaki tutum ve görüşlerini tam olarak anladığını söyledi. Milanovic, tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını yineleyerek, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Wang ise Çin'in 5.000 yıllık medeniyet geçmişine ve köklü bir barış anlayışına sahip olduğunu belirterek, ülkesinin gücünü başka ülkeler üzerinde egemenlik kurmak için kullanma arayışında olmadığını, aksine tüm ülkelerle işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamayı amaçladığını söyledi.

Çin'in dünyayı daha barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir yer haline getirmek için çaba göstereceğini kaydeden Wang, Çin'in başarısının yalnızca kendisinin değil, Küresel Güney'deki tüm ülkelerin de başarısını temsil ettiğini ifade etti.

Wang, Hırvatistan ile ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften yaklaşmaya ve ikili ilişkileri iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği ortaklığı temelinde daha ileriye taşımanın yollarını araştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede iki taraf, Çin-Avrupa ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin ile Avrupa Birliği arasında temel bir çıkar çatışması bulunmadığını ve iki tarafın birbirlerinin başarısına katkıda bulunarak ortak refaha ulaşabileceğini kaydetti.

AB'nin Çin'in ticaret fazlasına ilişkin endişelerine de değinen Wang, söz konusu fazlanın piyasa talebi ve uluslararası iş bölümünün bir sonucu olduğunu belirtti. Wang, Çin ve AB'nin birbirlerinin hasmı değil, ortağı olduğunu ve cepheleşme yerine işbirliğini tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizması çerçevesinde kaydedilen son ilerlemenin, iki tarafın diyalog ve istişareye bağlı kaldıkları sürece karşılıklı fayda sağlayan çözümler bulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Milanovic ise AB üyesi Hırvatistan'ın birliğin ortak dış ve güvenlik politikasına bağlı kalırken kendi bağımsızlığını da korumaya çalıştığını vurguladı. Çin ile AB arasındaki mevcut ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar konusunda Çin'in tutumunu paylaştığını belirten Milanovic, Çin'in yüksek rekabet gücünün büyük ölçüde üretimi organize etmeye yönelik verimli ve kapsamlı sisteminden kaynaklandığına inandığını söyledi.

Milanovic, iki tarafın kalkınmayla ilgili sorunları iletişim ve diyalog yoluyla çözebileceğine ve tüm tarafları memnun edecek çözümler bulabileceğine inandığını ifade etti.

Wang, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaHırvatistanDiplomasiPolitikaZagrebGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı Mbappe’nin cevabı olay oldu Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Polis hayatını kararttı Gözü kör oldu, yüzü parçalandı Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı
Bahçede kuyu kazarken servet buldular Tam 510 kilo Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tam 510 kilo
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
14:03
Futbolda tarihi yenilik Hakemler artık bunu kullanacak
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak
14:00
Muhabirin zor anları Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
Muhabirin zor anları! Canlı yayında kafasına İETT otobüsünün aynası çarptı
13:49
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri belli oldu
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri belli oldu
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:12
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde
Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
13:07
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı
Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:54
Galatasaray’da şok ayrılık kapıda “Maaşıma sayın“ deyip gidiyor
Galatasaray'da şok ayrılık kapıda! "Maaşıma sayın" deyip gidiyor
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 14:35:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Çin'in barışçıl kalkınmasını tehdit görmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei