Hırvatistan Savunma Bakanı: Üretim ve Yatırımlar Önemli - Son Dakika
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Hırvatistan Savunma Bakanı: Üretim ve Yatırımlar Önemli

Hırvatistan, savunma endüstrisini güçlendirmek için hem satın alma hem de üretime odaklanacak.

03.04.2025 12:46
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Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, savunma endüstrisini güçlendirmek için silah ve ekipman satın alımının yanı sıra üretimin de önemli olduğunu söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Anusic, Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yerel medyaya açıklama yaptı.

AB ve NATO üyesi Hırvatistan'ın savunma yatırımlarında oldukça iyi ilerlediklerini belirten Anusic, "Savunma alanında süreci daha çok geliştirmeliyiz. Hırvatistan, sadece silah ve ekipman satın almakla kalmamalı, aynı zamanda bunları üretebilmeli." dedi.

Anusic, AB'den savunma alanında gelecek desteği de en iyi şekilde kullanacaklarını vurguladı.

Bu arada Hırvatistan, Baykar ile Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı. Hırvatistan, aynı zamanda Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın almış, 2028'e kadar savunma alanında birçok yatırım yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan Savunma Bakanı: Üretim ve Yatırımlar Önemli - Son Dakika

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