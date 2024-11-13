Hizan'da Tarım Karasabana Devam Ediyor - Son Dakika
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Hizan'da Tarım Karasabana Devam Ediyor

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Erencik köyünde çiftçiler, engebeli arazilerde karasabanla çalışıyor.

13.11.2024 20:08
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Bu köydeki tarım hala karasabanla yapılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine bazı vatandaşlar, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalarını hala karasabanla sürüyor.

Gelişen teknoloji ve insan gücüne ihtiyacın azalmasına rağmen karasaban, engebeli arazilerdeki kırsal kesimde çiftçilerin vazgeçilmez tarım aletleri arasında bulunuyor. Hizan ilçesine bağlı Erencik köyünün sarp tarım arazilerini işleyebilmek için öküzlerin çektiği karasaban vatandaşların hala vazgeçilmezi. Sarp arazilerde üretim yapmak isteyen çiftçiler, motorlu araçların işlevsiz kaldığı alanları işlemek için öküzleri kullanarak toprağı işliyor. Erencik köyünün sarp ve engebeli olan arazilerde çiftçilik yapmak çok zor. Bin bir meşakkat ve çaba ile üretime hazırlanan arazilerin işleniş hikayesi ise herkesi şaşırtıyor. Sonbaharın son haftasında sabanlarla sürülmeye başlanan onlarca dönüm arazi için öküzler çifte hazırlanıyor. Öncelikle çift sezonu yaklaşırken hayvanlar güçlenmeleri için arpa ile bakıma alınıyor. Köylerde çiftçilik yapabilen çok az insan kalırken, sarp arazilerden verim almak isteyen vatandaş ise bahçesini sürdürebilmek için adeta sıraya giriyor. Motorlu tarım aletlerinden faydalanılamayan dağlık alanlarda öküzler, asırlar öncesinde olduğu gibi çiftçinin en değerli varlıkları arasında yer alıyor.

"Atadan babadan böyle gördük"

Köylerinin arazisi hem küçük hem de engebeli olduğu için tarımı atadan babadan kalma karasaban ile yaptıkları ifade eden İsmet Zorlu, "Arazimiz hem dar hem de engebeli bu yüzden öküzlerle çalışıyoruz. Atadan babadan böyle geldi bizde böyle devam ediyoruz. Köyümüz dağlık bir köy, traktör burada çalışamaz. Biz öküzlere alıştık öyle devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hizan'da Tarım Karasabana Devam Ediyor - Son Dakika

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