Hizbullah'dan İsrail'e Sabır Mesajı - Son Dakika
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Hizbullah'dan İsrail'e Sabır Mesajı

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, İsrail’in ihlallerine karşı sabırlı olduklarını belirtti.

04.01.2025 21:46
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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerine karşı sabırlı davrandıklarını, Hizbullah'ın çatışıp çatışmayacağını belirleyen bir takvimin olmadığını söyledi.

Kasım, yayınladığı video mesajında, İsrail ordusunun, düzenlediği kara saldırılarında Hizbullah'ın direnişi karşısında büyük bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

Hizbullah'ın güçlü olduğunu ifade eden Kasım, İsrail'in yoğun saldırıları ve yıkımına rağmen hedeflerine ulaşamadığını öne sürdü.

Kasım, ateşkesin Hizbullah'ın gücünü toparlamasına katkı sağladığını belirterek, "eşi benzeri görülmemiş saldırılara" maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Hizbullah'a kastederek direnişin bitirilemeyeceğine vurgu yapan Kasım, "İsrail hedefine ulaşamadı, direniş devam etmektedir, işgalin sürmesi mümkün değil." dedi.

Suriye halkının gelecekte İsrail ile savaşacağını söyleyen Kasım, "Hizbullah olmasaydı Suriye'de yaşananların Lübnan'da yaşanabileceğini" savundu.

Kasım, "Ne zaman, nasıl ve hangi silahlarla direneceğine direniş liderliği karar verir. Ne anlaşma ne de 60 günlük sürenin dolması gibi direnişin çalışmasını belirleyen bir takvim yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ihlallerine değinen Kasım, "İsrail'in ihlalleriyle yüzleşecekleri uygun zamana kadar sabırlı davrandıklarını" kaydetti.

Kasım, ateşkese göre İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, ateşkesin uygulanmasından Lübnan devletinin sorumlu olduğunu aktardı.

Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan Meclisi'nde 9 Ocak'ta düzenlenecek oturumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için istekli olduklarını söyledi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, şu ana kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.

İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 90 güne veya daha fazla uzatma niyetinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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