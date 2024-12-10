Hizbullah'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Tepki

Hizbullah, İsrail'in Suriye'deki Golan Tepeleri işgalini 'küstahça bir ihlal' olarak nitelendirdi.

10.12.2024 02:46
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Hizbullah, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye yönelik işgalini "küstahça bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Hizbullahtan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından tampon bölgeyi ele geçirmesi ve ülkenin birçok bölgesine hava saldırıları başlatmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Siyonist düşmanın Suriye topraklarında işlediği sürekli suçlar, ister Golan Tepeleri'nde daha fazla toprak işgal ederek ister Suriye devletinin savunma kabiliyetlerini vurarak ve yok ederek olsun, Suriye devletinin ve halkının egemenliğine yönelik açık bir saldırganlık, küstahça bir ihlal ve bu kardeş ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına da değinilen açıklamada, İsrail'e tüm siyasi ve hukuki alanlarda baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'ye ve halkına desteğimizi teyit ederken, Suriye topraklarının ve halkının birliğinin korunması gerektiğini vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan GolanTepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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