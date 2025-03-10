Hızlı tren inşaatı sırasında işçilerin üzerine kaya parçaları düştü! Bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hızlı tren inşaatı sırasında işçilerin üzerine kaya parçaları düştü! Bir işçi hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki hızlı tren şantiyesinde malzeme boşalması sonucunda meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.

10.03.2025 17:11  Güncelleme: 17:53
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hızlı tren şantiyesinde ekskavatörle meydana gelen malzeme boşalması sırasında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybederken; bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse mevkisinde devam eden hızlı tren şantiyesinde yedi kişinin çalıştığı sırada yukarıdan kaya parçaları düştü.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından yapılan açıklamaya göre çalışan ekskavatörle meydana gelen malzeme boşalması sonucunda bir işçi hayatını kaybederken bir işçi yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaralanan işçinin Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirildi. Vali Çiçek yaptığı açıklamada, "Olay yerindeyiz. Bir göçük olduğu bilgisi üzerine hemen AFAD ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Ancak şunu gördük, göçük değil birkaç kaya kütlesinin düşmesi ve bir vatandaşımızın kafasına isabet etmesi nedeniyle vatandaşımız hemen orada vefat etti. Bir vatandaşımız da yaralı. 7 kişilik vardiya çalışması sırasında bu oluyor. 5'i kendi imkanlarıyla oradan çıkıyor. Biri vefat ediyor diğeri de yaralanıyor. Yaralı vatandaşımızın ağır yaralı olmadığını biliyoruz. Bilgiler bu şekilde. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Hızlı tren inşaatı sırasında işçilerin üzerine kaya parçaları düştü! Bir işçi hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kocasinan, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hızlı tren inşaatı sırasında işçilerin üzerine kaya parçaları düştü! Bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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