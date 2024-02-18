Lahey\'de sığınmacılar ayaklandı, ortalık yangın yerine döndü: 6 polis yaralı

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de, farklı görüşteki Eritreli gruplar arasında çıkan şiddet olaylarında 6 polis yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
Hollanda polisinin açıklamasına göre, Lahey kentinde Eritre yönetimini destekleyen ve karşıt olan Eritreli gruplar arasındaki şiddet olaylarında yaşları 19 ila 36 olan 13 kişi gözaltına alındı. Lahey'de bir toplantı salonunda bir araya gelen Eritre hükümeti karşıtı grup ile hükümet yanlısı gruplar, toplantının yapıldığı salonun dışında birbirleriyle ve polisle çatıştı.
Grupların birbirlerine ve polise taş ve sopa ve havai fişeklerle saldırdığı şiddet olaylarında 6 polis yaralanırken, Savcılık, olayların soruşturulması için Geniş Soruşturma Ekibi (TGO) görevlendirdi.
Dün gece çıkan olayların ardından Lahey Belediye Başkanı acil durum emri yayınlayarak polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasına izin verdi. Olaylar sırasında 2 polis aracı ve bir otobüs yandı. Olaylarda toplantının yapıldığı Opera adlı salon, çevredeki iş yerleri ve araçlar da zarar gördü. Duman ve alevler nedeniyle toplantıya katılan çok sayıda kişi rahatsızlandı.
Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, belediyenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Eritreli grupların toplantılarında gerginlikler olduğu biliniyor. Bu sebeple toplantının yapıldığı yere polis konuşlandırdık. Eritreli 'Nhamedu Tugayı' örgütünden gençlerin çatışma arayışında olduğuna dair haberlerin ardından acil durum emri çıkarıldı." ifadelerine yer verdi.
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