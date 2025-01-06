Hollanda Temsilcisi Şam'da

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Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Gijs Gerlag, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki yeni yönetimle görüşmelerde bulunmak üzere Şam'ı ziyaret etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerlag, 2-4 Ocak'ta gerçekleştirdiği Şam ziyaretinde, geçici hükümetin yeni Dışişleri Bakanının danışmanı ile bir araya geldi.

Bakanlık açıklamasında, Suriye'deki yeni yönetimle yapılan görüşmenin ilk temas niteliğinde olduğu ve Şam'da Hollanda Büyükelçiliği açılmasına yönelik henüz bir plan bulunmadığı kaydedildi.

Ziyaretin, Suriye'deki mevcut durumu, özellikle güvenlik alanındaki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Hollanda hükümetinin, görüş birliğinde olduğu ülkelerle Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçiş sürecinin nasıl desteklenebileceğini araştırdığı bildirildi.

Özel Temsilci ziyareti kapsamında ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Şam merkezli insani yardım kuruluşları koordinasyon platformu ve Hristiyan dini liderlerle de görüşmelerde bulundu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, X hesabından yaptığı açıklamasında, Suriye'de kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi geçişin zorunlu olduğu belirterek, "Suriye'de istikrarın desteklenmesi, örneğin terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi konularda Hollanda'nın da çıkarına olacaktır." ifadelerini kullandı.