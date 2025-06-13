Honaz'da Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.
Yukarıdağdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 20 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.???????
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