Hong Kong\'a Turist Akını

HONG KONG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong, ocak-haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla yaklaşık 24 milyon turist ağırladı.

Hong Kong Turizm Kurulu cumartesi günü yaptığı açıklamada, kenti sadece haziran ayında yaklaşık 3,48 milyon turistin ziyaret ettiğini ve rakamın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdiğini belirtti. Turistlerin yaklaşık 2,61 milyonunun Çin anakarasından geldiği ifade edildi.

Veriler, yılın ilk yarısında ziyaretçi sayısında istikrarlı büyüme olduğunu gösterdi. Çin anakarasından gelen ziyaretçi sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla yaklaşık 17,8 milyon olurken, yabancı turist sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla yaklaşık 5,84 milyon oldu.

Kısa mesafeli pazarlar arasından Japonya, Güney Kore ve Filipinler'den gelen turist sayısı yüzde 25'den fazla arttı. Uzak ülke kategorisinde ise en keskin artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 yükselişle Avustralya'dan gelenlerin sayısında kaydedildi.

Hong Kong Turizm Kurulu, yaz turizmi ile harcamaları artırmak için kısa süre önce yaz temalı bir kampanya başlatırken, hem yerli halka hem de turistlere 150'den fazla yaz ödülü ve tüketim avantajı sundu.