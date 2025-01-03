Hong Kong'un Ekonomik Başarısı - Son Dakika
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Hong Kong'un Ekonomik Başarısı

Çin, Hong Kong'un 2024'te ekonomik büyümesini ve uluslararası işbirliğini artırdığını duyurdu.

03.01.2025 15:34
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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dünya genelinden işletmelerin Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde faaliyet göstererek bölgenin hem kalkınma getirilerinden hem de "bir ülke, iki sistem" politikasının getirilerinden faydalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin 2024 yılında merkezi hükümetin desteğiyle kararlı bir sorumluluk duygusu ve pragmatik bir tutumla ilerleme kaydettiğini, ekonomik kalkınmaya odaklandığını, dış dünyayla etkileşim ve işbirliğini güçlendirdiğini ve sağlam istikrar ve kalkınma ivmesini güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en serbest ekonomisi olarak ön plana çıkan bölgenin 2024 yılında Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde dünyada üçüncü sıraya yükseldiğine işaret eden Mao, bölgede yönetilen toplam varlıkların geçen yıl 4 trilyon ABD dolarını aştığını belirtti.

Mao, bölgenin 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 30 artışla 44 milyon turisti, uzman kabul programları aracılığıyla da yaklaşık 170.000 uzmanı çektiğini ifade etti. Sözcü, 2024 yılı sonu itibarıyla Çin anakarası ve denizaşırı ülkelere ait bölgede yerleşik toplam şirket sayısının yaklaşık 10.000'e ulaştığını, yeni kurulan şirket sayısının da 4.700'e yaklaşarak yeni zirvelere ulaştığını vurguladı.

Mao, "Hong Kong'u daha iyi bir geleceğin beklediğine yönelik güvenimiz tam" dedi.

Kaynak: Xinhua

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