Horgos Limanı\'nda 24 Saat İhracat

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in otomobil ihracatına yönelik en büyük kara limanı olan Horgos Kara Limanı'nda ticaret lojistiğini artırmak amacıyla haftanın 7 günü 24 saat çalışan bir navlun gümrükleme sistemi uygulanıyor. Horgos Gümrük İdaresi'nin verilerine göre liman, 2024 yılında yaklaşık 421.000 araç ihraç ederek yeni bir rekor kırdı.

Son yıllarda nakliye şirketlerinin, komşu Kazakistan'la ilgili gümrük işlemlerinde geleneksel kafesli tır yüklemesinden daha esnek ve düşük maliyetli "kendi aracıyla yapılan ihracata" kadar artan seçenekleri, işletmelerin gelişimini büyük ölçüde kolaylaştırıp gümrükleme verimliliğini sürekli olarak artırdı.

Çin'in yeni enerji araçları, Horgos'tan Kazakistan tarafındaki transit park yerine "kendi aracıyla yapılan ihracat" yoluyla taşınıyor. Horgos Kara Limanı'nda bu yöntemi kullanan çok sayıda otomobil nakliyecisi bulunuyor. Otomobil ihracatındaki gelişmeler, yerel istihdama ve Çin-Kazakistan sınır bölgelerinin ekonomik kalkınmasına da destek oluyor. Horgos'tan yola çıkan Çin'in yeni enerji araçları Kazakistan'daki kentlere, Orta Asya ülkelerine ve diğer ülke ve bölgelere taşınıyor.