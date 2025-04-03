Hortumda Can Kaybı 4'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hortumda Can Kaybı 4'e Yükseldi

Geniş Video İzle

ABD'deki hortum felaketinde ölü sayısı 4'e çıktı, 280 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

03.04.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD'yi vuran hortumda ölü sayısı 4'e yükseldi

TENNESSEE - ABD'de etkili olan hortum nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'nin orta ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına ve hortumda bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ölümlerden biri Missouri'de, 3'ü Tennessee eyaletinde kayda geçti. Hortumdan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de acil durum ilan edildi.

4 eyalette 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Arkansas, Illinois, Kentucky ve Missouri'ye kadar 19 hortum oluştuğu tespit edildi. Elektrik hatları, ağaçlar, tren vagonları ve araçlar devrilirken, evlerde büyük hasar meydana geldi. Kentucky'de bir kilise yıkıldı. Indiana, Ohio, Kentucky ve Arkansas'ta 280 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Tennessee, Güvenlik, Missouri, Güncel, Enerji, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hortumda Can Kaybı 4'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
17:47 Jose Mourinho ile Okan Buruk’un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı Jose Mourinho ile Okan Buruk'un derbiye damga vuran olaydan önce ne konuştukları ortaya çıktı
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
16:49 CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
07:56 Aybüke Pusat’ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'ın sevgilisi de TRT dizisinden çıkarıldı
07:43 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır İşte yanıtı Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:08 Emniyet’ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama Emniyet'ten gözaltında cinsel saldırı iddiasına yalanlama
01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
00:57 İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
00:43 Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
00:30 RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
00:13 Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
23:29 Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 19:43:13. #7.12#
SON DAKİKA: Hortumda Can Kaybı 4'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement