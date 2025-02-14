Hoşgörü Kahvesi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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Hoşgörü Kahvesi Geleneği Devam Ediyor

Hoşgörü Kahvesi Geleneği Devam Ediyor

Filibe'de 2014'teki ırkçı saldırıya karşı düzenlenen Hoşgörü Kahvesi etkinliği sürüyor.

14.02.2025 20:16
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??????? Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde bulunan tarihi Cuma Camii'ne 2014'te düzenlenen ırkçı saldırıya karşı başlatılan "Hoşgörü Kahvesi" geleneği devam ettiriliyor.

Filibe'deki tarihi Cuma Camii'nde, 2014 yılında ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların camiye saldırısının ardından başlatılan ve geleneksel hale gelen "Hoşgörü Kahvesi" töreninde farklı din ve etnisitelerin temsilcileri bir araya geldi.

Cami Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın 8 bin yıllık geçmişine sahip en eski şehirlerinden biri olan Filibe daima hoşgörü yuvası olmuştur. Şehrimizde birlikte yaşayan farklı etnisiteler ve dinler arasındaki hoşgörü 8 bin yıldır yaşanıyor." dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te caminin kundaklanmaya ve camlarının kırılmaya çalışıldığını söyledi.

Mehmet, "Ama günün şartlarında sağduyulu insanlar Hoşgörü Kahvesi etrafında İslamofobik saldırıyı tepkiyle karşıladılar ve böylesi önemli bir ananeye, erdem toplumunu oluşturmaya vesile oldular." dedi.

Bulgaristan'daki Müslüman cemaatinin hoşgörü konusunda örnek teşkil ettiğine işaret eden Mehmet, "İnsanın kimliği, kişiliği, etnik özelliği ne olursa olsun ana tema her daim insanlık olmalı. Hoşgörü şehrimizden sizleri selamlarken insanlık adına yapılacak çok şeylerin olduğunu ifade ediyoruz. Gençlerimizin terbiyesi, erdem, ahlak ve insanlık konularına ayrı bir önem vermemiz gerektiğini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe heyeti ile katılan İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Filibe'deki Müslümanların bu kutsal mekanına 2014'te yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, yaklaşan ramazan ayında Bulgaristan'da 14 farklı yerde iftar düzenleyeceklerini açıkladı.

Törene, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Bölge Valiliği temsilcilerinin yanı sıra, şehirdeki Musevi, Ermeni, Roman ve farklı diasporaların temsilcileri, dini liderler ve çeşitli örgüt ve derneklerin temsilcileri hazır bulundu.

Hoşgörü Kahvesi töreninin ardından camide hoşgörü mevlidi okundu.

Irkçı ve aşırı milliyetçi gruplar, 2014'te camiye saldırmış ve molotofkokteyli atarak camiyi kundaklamaya çalışmıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Filibe, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hoşgörü Kahvesi Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika

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